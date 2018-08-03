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Озвучены потери импортеров продовольствия в Россию из-за эмбарго
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Озвучены потери импортеров продовольствия в Россию из-за эмбарго 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Потери зарубежных импортеров от введенного Россией эмбарго составили порядка 8,3 млрд долларов, следует из данных статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
По данным ФТС, в предшествовавшем санкциям 2013 году объем импорта продовольственной продукции в Россию составил 3,9 млрд тонн на общую сумму 8,3 млрд долларов, передает РИА «Новости».
По итогам 2014 года импорт санкционных продуктов из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии снизился до 2,5 млн тонн на сумму 4,9 млрд долларов, а начиная с 2015 года полностью прекратился, так как импортные продукты из этих стран были замещены на продукты из других стран или отечественными продуктами.
В январе 2018 года заместитель генерального секретаря Немецкого крестьянского союза Удо Хеммерлинг заявил, что убытки немецких фермеров в 2015 и 2016 годах из-за введения российского эмбарго составляли в 1 млрд евро ежегодно.
Напомним, министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр выразил надежду на частичную отмену российского продэмбарго. До этого сообщалось что, по оценкам западных СМИ, потери ЕС из-за санкций составили около 30 млрд евро.
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