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В ФТС подсчитали ущерб западных стран от российского продэмбарго
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В ФТС подсчитали ущерб западных стран от российского продэмбарго 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго составляют около $8,3 млрд в год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику, предоставленной Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ.
Уточняется, что наибольшие потери понесли Польша, Австрия и Нидерланды, которые являлись основными поставщиками сельхозпродукции в Россию.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые приняли антироссийские санкции, до конца 2019 года.
Как стало известно, комитет Европарламента по сельскому хозяйству призвал Брюссель продлить меры поддержки фермерам, которые пострадали от российского продуктового эмбарго.
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