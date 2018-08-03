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Чистая прибыль AIG в I полугодии сократилась на 19%
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Чистая прибыль AIG в I полугодии сократилась на 19% 

Прайм 23 часа назад
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской страховой компании American International Group Inc (AIG) по итогам первого полугодия 2018 года составила 1,875 миллиарда долларов, что на 19% ниже в годовом выражении, говорится в ее отчетности.
Чистая разводненная прибыль на акцию составила 2,04 доллара против 2,36 доллара годом ранее. Операционная прибыль после вычета налогов составила 1,924 миллиарда долларов, снизившись на 31,7% в годовом выражении.
Во втором квартале чистая прибыль компании составила 937 миллионов долларов, что на 17% меньше к значению прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,02 доллара против 1,19 доллара годом ранее. Аналитики полагали, что показатель достиг 1,21 доллара. Операционная прибыль снизилась в годовом выражении до 961 миллиона долларов, что на 33,7% ниже по сравнению с 2017 годом.
"Мы концентрируем наше внимание на достижении долгосрочного, устойчивого и прибыльного роста AIG", — приводятся в релизе слова президента и главы компании Брайана Дюперро (Brian Duperreault).
Глава компании отметил, что AIG продолжает принимать меры по улучшению работы подразделения общего страхования (General Insurance). Показатель скорректированной прибыли до налогообложения для этого филиала за второй квартал опустился на 46%, до 568 миллионов долларов с почти 1,05 миллиарда.
AIG — один из международных лидеров на рынке страхования, основан в 1919 году. Обслуживает клиентов в более чем 100 странах по всему миру. На российском рынке осуществляет операции уже более 20 лет.
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