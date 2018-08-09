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ФНС приступила к публикации данных о налогоплательщиках
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ФНС приступила к публикации данных о налогоплательщиках 

Open.gov.ru 8 минут назад
Фото: Open.gov.ru
Федеральная налоговая служба РФ 1 августа приступила к обнародованию данных, ранее составлявших налоговую тайну.
« (С) 1 августа в формате открытых данных планируется публиковать информацию о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о среднесписочной численности работников», — отмечается в сообщении.
Первые публикации коснутся хозяйственных товариществ и обществ. Сведения об организациях оборонно-промышленного комплекса и категории крупнейших налогоплательщиков будут опубликованы в 2020 году.
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