ФНС приступила к публикации данных о налогоплательщиках

« (С) 1 августа в формате открытых данных планируется публиковать информацию о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о среднесписочной численности работников», — отмечается в сообщении.

Первые публикации коснутся хозяйственных товариществ и обществ. Сведения об организациях оборонно-промышленного комплекса и категории крупнейших налогоплательщиков будут опубликованы в 2020 году.