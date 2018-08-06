«Роснефть» урегулировала с ФНС один из крупнейших налоговых споров

Согласно договоренностям, «Роснефть» соглашается с доначислением за 2012-2013 гг. налогов, пеней и штрафов. В свою очередь налоговики предоставят льготы нефтепроводу «Ванкорское месторождение — нефтеперекачивающая станция Пурпе» с 2014 г. Стороны также отказались от обоюдных претензий в части распределения судебных расходов.

«Ванкорнефть» оспаривала привлечение ее к ответственности за совершение налогового нарушения. Налоговики выяснили, что компания в 2012-2013 гг. занизила налогооблагаемую базу по налогу на имущество в отношении своего нефтепровода. Компания настаивала, что труба является магистральной, а значит к ней применяется пониженная ставка. ФНС в свою очередь заявляла, что трубопровод не может считаться магистральным, поскольку поставляет нефть не конечному потребителю, а в трубопроводную систему «Транснефти» , кроме того, прокачивает не только товарную нефть.