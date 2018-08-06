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«Роснефть» урегулировала с ФНС один из крупнейших налоговых споров
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«Роснефть» урегулировала с ФНС один из крупнейших налоговых споров 

Ведомости 3 часа назад
Фото: Вечерний Ставрополь
«Ванкорнефть», дочерняя структура «Роснефти», и Федеральная налоговая служба (ФНС) заключили мировое соглашение по спору о 2,46 млрд руб. доначисленных налогов, сообщается в картотеке арбитражных дел.
Согласно договоренностям, «Роснефть» соглашается с доначислением за 2012-2013 гг. налогов, пеней и штрафов. В свою очередь налоговики предоставят льготы нефтепроводу «Ванкорское месторождение — нефтеперекачивающая станция Пурпе» с 2014 г. Стороны также отказались от обоюдных претензий в части распределения судебных расходов.
«Ванкорнефть» оспаривала привлечение ее к ответственности за совершение налогового нарушения. Налоговики выяснили, что компания в 2012-2013 гг. занизила налогооблагаемую базу по налогу на имущество в отношении своего нефтепровода. Компания настаивала, что труба является магистральной, а значит к ней применяется пониженная ставка. ФНС в свою очередь заявляла, что трубопровод не может считаться магистральным, поскольку поставляет нефть не конечному потребителю, а в трубопроводную систему «Транснефти», кроме того, прокачивает не только товарную нефть.
Это налоговое доначисление стало самым крупным для «Роснефти» со времен ЮКОСа. После покупки активов ЮКОСа «Роснефть» получила начисленные «Юганскнефтегазу» налоговые претензии на $5 млрд, но затем суд их снизил до $760 млн (20,6 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за 2006 г.).
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