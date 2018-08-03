Почему новый кризис может прийти из Японии?

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». В мире экстремальной денежно-кредитной политики Япония, несомненно, занимает особое место: эта страна является едва ли не лидером по надуванию долгового «пузыря».

Суверенный долг Японии превышает 1 квадриллион иен (около $10 трлн), в результате чего соотношение долга к ВВП достигло колоссальной величины 253%. Таким образом, по этому показателю Япония обогнала Грецию, у которой это соотношение составляет примерно 180%.

В прошлом году Япония потратила 24,1% доходов своего бюджета (около 23,5 трлн иен) на обслуживание своего долга — как на погашение основной суммы, так и процентов. И процентные выплаты, без сомнения, увеличатся в этом году. Чтобы продолжать финансировать бюджет за счет новых займов, Банк Японии печатает триллионы иен буквально из воздуха.

Совсем недавно японский Центральный банк запустил «контроль кривой доходности», что, по сути, означает, что он сделает все, что потребуется, чтобы правительство не заплатило по своему долгу больше чем 0,1% годовых. Но сейчас на долговом рынке страны неспокойно: инвесторы начали нервничать и продавать облигации.

В то время как внимание инвесторов на этой неделе приковано к росту доходности 10-летних облигаций Японии, представители Министерства финансов США и участники рынка будут с трепетом следить за более дальним концом кривой.

Если доходность 30-летних гособлигаций Японии достигнет хотя бы 1%, это может заставить японских инвесторов вернуть часть зарубежных вложений в бонды объемом $2,4 трлн. Новые ориентиры Банка Японии, допускающие рост доходности 10-летних бумаг до 0,2%, могут приблизить ставки по долгосрочным бондам к этому рубежу, говорят трейдеры, пишет Bloomberg

Вопрос, будет ли этого достаточно? Оценки MassMutual Life Insurance Co. и Daiwa SB Investments, основанные на типичных спредах на участке от 10 до 30 лет, указывают, что доходность на дальнем конце кривой может достичь 0,95-1%.

"Доходность 10-летних бумаг в конечном итоге вырастет до 0,2% в долгосрочной перспективе, — прогнозирует Синдзи Кунибэ, глава подразделения по инструментам с фиксированной доходностью в Daiwa SB Investments в Токио. — Увеличение угла наклона кривой доходности повысит сравнительную привлекательность супердлинных гособлигаций Японии, поскольку доход от кэрри и роста их цены по мере приближения к дате погашения превосходит отдачу от зарубежных облигаций после вычета стоимости валютного хеджирования".

Доходность 30-летних гособлигаций Японии в четверг вырастала до 0,84%, что примерно на 12 базисных пунктов выше уровня конца июня. Ставки снизились до 0,82%, после того как Банк Японии незапланированно провел операцию по покупке облигаций.

"Спред доходности 10— и 20-летних облигаций обычно составляет порядка 50-55 базисных пунктов, поэтому, если доходность 10-летних бумаг в лучшем случае вырастет примерно до 0,2%, максимальная доходность 20-летних бондов составит примерно 0,75%, — говорит Сатоси Симамура, главный инвестиционный стратег MassMutual Life Insurance Co. по ставкам и рынкам. — Спред между 20— и 30-летними облигациями равен примерно 20 базисным пунктам, что означает верхнюю границу доходности 30-летних бумаг около 0,95%".