СМИ: Heineken продаст свой бизнес в КНР в обмен на 40% китайской CR Beer

ПЕКИН, 3 августа. / ТАСС /. Нидерландская компания Heineken продаст весь свой бизнес на территории КНР крупнейшему китайскому производителю пива CR Beer в обмен на 40% от его пакета акций. Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.

Согласно уже достигнутым договоренностям, Heineken передаст своему компаньону текущие оборотные активы, в том числе три пивоварни, на сумму 24,3 млрд гонконгски долларов ($3,1 млрд). Средства тут же обменяют на ценные бумаги CR Beer. Помимо этого, корпорация China Resources, владеющая CR Beer, за €464 млн (более $537 млн) приобретет 0,9% от суммарного пакета ценных бумаг европейской пивоварни.

Heineken пришла на китайский рынок в 1983 году, создав в КНР собственную сеть по реализации пива. Однако в связи со все более жесткой конкуренцией с такими гигантами, как бельгийская AB InBev и датская Carlsberg, руководство нидерландской компании решило объединить усилия с китайским партнером.