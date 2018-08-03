Рублевые активы не устоят перед санкциями

Неприятным сюрпризом стало вчерашнее сообщение о внесении в парламент США нового законопроекта, предусматривающего введение новых санкций в отношении России. Документ подготовлен сенаторами от республиканцев и демократов, и это сводит практически к нулю вероятность, что документ не будет принят или в него будут внесены кардинальные изменения.

Самое печальное, что санкции предусматривают ограничение инвестиций в энергетику и российский госдолг.

Пока реакция рынка акций на данную новость была слабой, но она еще продолжит отыгрываться. Продажи акций Сбербанка ГМК «Норильский Никель» , где доля нерезидентов превалирует, станет первым сигналом сброса иностранными инвесторами рублевых активов.

При этом драйверов роста российского рынка акций сейчас не наблюдается, и идею формирования среднесрочного портфеля нужно оставить на время.

Техника тоже говорит в пользу открытия шортов: индекс Мосбиржи закрылся ниже важной отметки 2300 пунктов. Акциям Сбербанка, которые во многом определяют динамику рынка в целом, осталось падать 2 рубля до поддержки 204 руб. Следующей поддержкой выступит отметка 200, в случае пробития которой можно открывать шорты с целью 180 руб.

Не удержала вчера уровень 1,16 и пара евро-доллар, что является еще одним негативным сигналом для рубля. Если сегодня доллар продолжит укрепляться к ведущим мировым валютам, рубль может протестировать верхнюю границу бокового канала на уровне 64 руб за доллар. Канал существует с середины апреля, и пора бы его уже пробить.

Впрочем, фактор пятницы может сыграть свою позитивную роль: накануне выходных часть трейдеров будет закрывать короткие позиции, особенно если фондовая Америка подаст сигналы на рост.

Накануне рынки США закрылись разнонаправленно: Dow Jones снизился на символические 0,03%, S&P 500 прибавил 0,49%, а Nasdaq Composite и вовсе вырос на 1,24%.

Сегодня с утра мы ожидаем продолжения продаж, которые при негативном внешнем фоне могут увести Индекс Мосбиржи к поддержке 2250 пунктов. К распродажам Сбербанка и ГМК, если они примут масштабный характер, обязательно нужно присоединяться.