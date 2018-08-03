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Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,44%
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Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,44% 

Investing.com Россия 22 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов ресторанного и гостиничного бизнеса, нефти и газа и ПО и компьютерных услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подорожал на 0,44%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Stroc Industrie (CS:STR), которые подорожали на 2,20 п. (8,24%), закрывшись на отметке в 28,90. Котировки Zellidja (CS:ZELI) выросли на 5,77 п. (5,93%), завершив торги на уровне 103,05. Бумаги Risma (CS:RIS) выросли в цене на 6,80 п. (4,12%), закрывшись на отметке 171,80.
Лидерами падения стали акции Alliances (CS:ADI), цена которых упала на 4,0 п. (3,54%), завершив сессию на отметке 108,00. Акции Ciments du maroc (CS:SCM) поднялись на 50,00 п. (3,13%), закрывшись на уровне 1.550,000, а Colorado (CS:COL) снизились в цене на 2,00 п. (2,56%) и завершили торги на отметке 76,00.
На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,03%, или 0,02, достигнув отметки $68,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,14%, или 0,10, до $73,35 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,36%, или 4,40, до отметки $1.215,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,02% до 10,9890, а котировки USD/MAD упали на 0,00%, достигнув отметки 9,4792.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 94,96.
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