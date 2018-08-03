Ленд-лиз: сколько СССР заплатил за помощь союзников в Великой Отечественной

Ленд-лиз — программа «кредитования» союзников США в годы Второй Мировой войны. Поставки включали в себя военную технику, продукты питания, оборудование и сырье. Как долго мы выплачивали долги по ленд-лизу?

Чем помогли?

Историк Лебедев пишет, что за время Великой Отечественной войны СССР получил от США больше 18 тысяч самолетов (включая истребители «аэрокобра», «киттик-хаук», «томагавк»), 12 тысяч танков. Техника для связи: 100 тысяч километров телефонных проводов, 2 миллиона телефонов. Продовольственные товары: 15 миллионов пар сапог, более 50 тысяч тонн кожи для обуви; а также более миллиона тонн продуктов и провианта; несколько тысяч паровозов, цистерн на колесах, локомотивов и самозагружаемых вагонов. На них доставили на фронт более 300 тысяч тонн взрывчатки, нефтепродуктов; а военно-технические заводы получили медь и бронзу, алюминий и специальную сталь.

Суммарно объем американских поставок составил около 11 миллиардов долларов США. По закону о ленд-лизе, оплачивать нужно было только то, что уцелело в ходе войны. Согласования по итоговой сумме выплаты начались в 1948 году.

Сколько должны?

Переговоры СССР и США относительно долга по ленд-лизу проходили в несколько раундов. Американцы выставили сумму долга в 2,7 миллиарда долларов. Во время переговоров в 1948 году советские представители были согласны оплатить незначительную сумму. Естественно, это вызвало отказ у американцев. В 1949 году переговоры тоже ни к чему не привели. В 1951 году американское правительство дважды снижало сумму долга до 800 миллионов долларов, но СССР был согласен выплатить только 300 миллионов долларов. [С-BLOCK]

Только к 1972 году США и СССР достигли соглашения по поводу выплаты долгов. Согласно документу, СССР к 2001 году обязался выплатить 722 миллиона долларов, включая проценты. В 1973 году СССР осуществил платежи на сумму 48 миллионов долларов, но выплата долга приостановилась из-за невыгодных для СССР мер в торговле (поправка Джексона-Вэника). Только в 1990 году стороны снова вернулись к обсуждению долга. Установили новый срок погашения ленд-лиза — 2030 год и окончательная сумма в 674 миллиона долларов. [С-BLOCK]

После распада СССР долг по ленд-лизу переоформили на Бориса Ельцина . Таким образом, из общего объема поставок в 11 млрд долларов СССР, (позже Российская Федерация) обязался выплатить 722 миллиона долларов, то есть 7% от поставки на 11 миллиардов долларов.

Сколько выплатили?

К 1973 году было совершено 3 оплаты на сумму 48 миллионов долларов. Оговаривались 3 обязательных платежа: 12 миллионов долларов 18 октября 1972 года, 24 миллиона долларов 1 июля 1973 года, 12 миллионов долларов 1 июля 1975 года. По договоренности с США, остаток — 674 миллиона — должны были выплачены к 2001 году. В 1990 году по новому соглашению, советская сторона обязалась выплатить 674 миллиона долларов до 2030 года — с учетом инфляции, всего 100 миллионов долларов образца 1946 года. [С-BLOCK]

После распада СССР, Российская Федерация подписала с бывшими республиками двусторонние соглашения о «нулевом варианте», по которым Российская Федерация берет на себя все долги СССР. В обмен на этом, бывшие республики Советского союза отказывались от доли активов СССР. Так, второго апреля 1993 года, Российская Федерация взяла на себя долги СССР, в том числе и обязательства по ленд-лизу. Долги разделили на правительственные долги (Парижский клуб) и долги банкам (Лондонский клуб). Долг США по ленд-лизу был окончательно выплачен и закрыт в рамках расчета с Парижским клубом 21 августа 2006 года.