Вероятность ослабления рубля значительно увеличилась вследствие внешнеполитического давления

Внешний фон к началу торгов на российском рынке складывается нейтральным, однако отечественные площадки вновь рискуют столкнуться с волной спекулятивных продаж. Сенаторы США все-таки вынесли на рассмотрение закон об ужесточении антироссийских санкций, что не позволит индексу Мосбиржи развить успех начала недели. Ранее предполагалось, что обсуждение подобных мер состоится не ранее сентября, однако американские парламентарии поспешили закончить подготовку заранее.

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В данный момент мы видим 2 ключевых направления во внешнеполитической деятельности США — это пресечение недобросовестной работы компаний Китая путем введения дополнительных пошлин, а также недопущение российского вмешательства в осенние выборы. Даже ситуации с Ираном и КНДР поставлены на паузу по этой причине. Это означает, что западные инвесторы будут крайне неохотно оставаться в российских активах, вчера уже наблюдались продажи ОФЗ и этот тренд продолжится, подталкивая вверх доходность по ним. Законопроект предполагает не только ограничения против секторов или отдельных бизнесменов, но и запрет на покупку новых выпусков суверенного долга, что негативно для денежного и валютного рынков, в том числе.

Китай сегодня в очередной раз девальвировал юань, о чем мы предупреждали ранее и уверены, что это не последнее подобное решение в 2018 году. Рубль же рискует подешеветь и без влияния регулятора. Переход в диапазон выше 64 за доллар способен спровоцировать более сильное движение, как это происходило в апреле, первая цель в таком случае 66 по USDRUB.

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В отношении ряда компаний появилась важная в среднесрочной перспективе информация. «ММК» представил отчет по МСФО за 1П 2018, увеличив чистую прибыль на 24%, при этом незначительно увеличился долг и значительно — на 73% капитальные затраты, но компания обещает уменьшить их до конца года. Менеджмент рекомендовал выплатить 1.58 руб. дивидендов за 2 кв. Если общая конъюнктура рынка нормализуется, акции «ММК» будут интересны для покупок.