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Золото показывает нестандартную динамику
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Золото показывает нестандартную динамику 

Прайм 20 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Важные для трейдеров события происходят буквально на наших глазах на рынке золота. Вчера цена пробила сначала локальную поддержку на $1213 за тройскую унцию (которая соответствовала минимуму за 31 июля текущего года), затем чуть более важную поддержку на $1211 (минимум за 19 июля). В пятницу падение продолжилось, и цена вплотную подошла к важнейшему уровню поддержки $1204, который соответствует минимумам за 10 июля 2017 года. Пробитие и этого уровня будет означать возврат цен к значениям начала марта прошлого года. Дальнейшими целями для снижения могут стать уровни $1194, и далее стратегически возможно снижение к $1046 — уровню ноября 2015 года.
По оценкам «Альпари Голд», поведение золота с середины апреля (когда цена достигала $1365) демонстрирует серьезное изменение отношения инвестиционного мира к этому драгоценному металлу. Еще недавно (по историческим меркам) царило убеждение, что золото — это вечная ценность, и растет если не всегда, то в ситуации глобальных кризисов уж точно. Чуть позже, с конца с 2011 года, когда золото, достигнув отметки $1920, развернулось вниз, вдумчивым инвесторам стало понятно, что золото растет не при любых кризисах, а лишь при угрозе высокой инфляции, а кризисы дефляционные, напротив, не добавляют ему привлекательности. Но то, что происходит с золотом последние месяцы, вообще не поддается объяснению с точки зрения любителей драгметаллов.
Какая общая картина складывается в мире? Разразились торговые войны между США и практически всем остальным миром. Это, по прогнозам практически всех международных финансовых организаций, приведет к замедлению экономического роста в мире. В развитых экономиках (США, ЕС, Великобритания и т.д.) растет инфляция (до целевых уровней регуляторов, но тем не менее). Нарастает геополитическая напряженность, тут последнее время на роль ее очага претендует Иран (угроза американских санкций и ответная угроза закрыть Ормузский пролив для поставок нефти из персидского залива). Набор подобных факторов ранее всегда и неизбежно приводил к тому, что инвесторы искали убежище от угроз в золоте.
Но не так на этот раз. Золото на таком информационном фоне не только не растет, но даже падает, приближаясь к важным долгосрочным уровням. Это говорит о том, что перестав быть деньгами несколько десятилетий назад, золото буквально на наших глазах теряет привлекательность в качестве стандартного и привычного защитного актива.
Рекомендуем открывать короткие позиции по золоту при пробитии уровня $1204.
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