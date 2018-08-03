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В калужских магазинах подешевели овощи
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В калужских магазинах подешевели овощи 

Калуга 24 21 час назад
Фото: Калуга 24
За неделю, с 25 июля по 1 августа, в магазинах федеральных сетей произошло сезонное снижение цен на некоторые овощи. Капуста стала дешевле на 9,2%, огурцы — на 8%, томаты — на 9,5%. Упали в цене и виноград (на 4,5%), рис (на 2,5%) и сахар (на 2,4%). Рост цен был отмечен на курятину, репчатый лук, соленую рыбу и яблоки. Эти продукты подорожали в среднем от 1,3% до 4%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области по итогам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен. Его 3 августа в Калуге провел заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков. В июле этого года оптовые цены на бензин уменьшились на 8%, на дизельное топливо — на 3,6%. Розничные цены на эти виды топлива снизились лишь на 0,5% и 0,4% соответственно. Несмотря на это, топливо в Калужской области остается по-прежнему самым дешевым в ЦФО. Средняя розничная цена бензина составляет 41,48 рубля, а дизтоплива — 42,13 рубля за литр.
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