Ещё
Потоки фондов: оттоки из России продолжаются — негативно
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Потоки фондов: оттоки из России продолжаются — негативно 

Прайм 21 час назад
Потоки в июле сигнализируют об улучшении отношения инвесторов к развивающимся рынкам, особенно в облигациях, что, однако, слабо помогает России. Мы не видим существенных факторов поддержки для рынка, за исключением скачков цен на нефть, и рекомендуем защитное позиционирование.
EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные притоки в российские активы из фондов акций и облигаций составили порядка $40 млн против оттока $80 млн на предыдущей неделе.
Потоки фондов акций:
— Только Россия: ОТТОКИ $40 млн (против $90 млн на предыдущей неделе) — третья неделя оттоков
— Совокупно: ОТТОКИ $10 млн (против $110 млн оттоков на предыдущей неделе) — третья неделя оттоков
Потоки фондов облигаций:
— Только Россия: незначительные ПРИТОКИ 15 недель подряд
— Совокупно: ПРИТОКИ $50 млн (против $30 млн на предыдущей неделе) — четвертая неделя притоков
Акции — оттоки из России продолжаются, оптимизм по отношению к развивающимся рынкам не может компенсировать негатив. Оттоки из российских акций продолжаются третью неделю подряд: чистый отток был зафиксирован в российских традиционных фондах и ETF. Российские фонды теряют средства инвесторов уже 15 недель подряд без учета одной недели в начале июля. Для GEM фондов ситуация выглядела более благоприятной на этой неделе. Эта категория фондов показала приток в $894 млн только благодаря мощным притокам в GEM ETF — лучшая неделя с конца апреля. Таким образом, наше ощущение улучшения отношения рынка к акциям EM оказалось верным. Тем не менее его недостаточно, чтобы сдвинуть маятник для российского рынка акций в положительную зону. Прогнозируемость рынка снизилась, и мы занимаем тактически осторожную позицию.
Облигации — стабильные притоки в облигации EM, но в воздухе витает угроза новых санкций. Фонды облигаций EM продолжают получать небольшие, но стабильные притоки с начала июля, что помогает российскому рынку облигаций оставаться сбалансированным на данный момент. Однако в свете вчерашнего внесения в конгресс США нового законопроекта, который может запретить или ограничить владение российским суверенным долгом, осторожность выглядит разумным подходом, пока развитие событий не станет более понятным.
Прайм: последние новости
На рынках США опять царит эйфория Обзор рынка алмазов: август-2018 Комиссия SEC в США закрыла расследование в отношении Exxon по делу о климатических рисках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога701
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение