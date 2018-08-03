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Фондовые торги в РФ стартовали в минусе
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Фондовые торги в РФ стартовали в минусе 

Банки.ру 21 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы ушли вниз в первые минуты торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,07% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 293,65 пункта. Индекс РТС снизился на 0,29% — до отметки 1 137,65.
«Неприятным сюрпризом стало вчерашнее сообщение о внесении в парламент США нового законопроекта, предусматривающего введение новых санкций в отношении России, — отмечает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов в комментарии, распространенном перед началом торгов. — Документ подготовлен сенаторами от республиканцев и демократов, и это сводит практически к нулю вероятность, что документ не будет принят или в него будут внесены кардинальные изменения. Самое печальное, что санкции предусматривают ограничение инвестиций в энергетику и российский госдолг. Пока реакция рынка акций на данную новость была слабой, но она еще продолжит отыгрываться. Продажи акций Сбербанка и ГМК «Норильский никель», где доля нерезидентов превалирует, станет первым сигналом сброса иностранными инвесторами рублевых активов. При этом драйверов роста российского рынка акций сейчас не наблюдается, и идею формирования среднесрочного портфеля нужно оставить на время».
На 10:11 индекс Мосбиржи находится в «красной зоне» на 0,57%, индекс РТС — на 0,61%, значения индикаторов составляют 2 282,1 и 1 134,02 пункта соответственно.
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