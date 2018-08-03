Цены на нефть разнонаправлены после сильного роста накануне

Investing.com — Цены на нефть были разнонаправлены в ходе утренних торгов после сильного роста в рамках предыдущей сессии на новостях о падении запасов сырья в Кушинге.

Сентябртский фьючерс на нефть сорта WTI вырос на 0,15% до $69,06 за баррель, а фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизился на 0,08% до $73,39.

Наращивание добычи странами ОПЕК+ является фактором давления на нефтяные котировки; Саудовская Аравия добывает нефти почти рекордными темпами, а Россия также увеличила производство.

Главный стратег рынка сырьевых товаров в Saxo Bank A/S Оле Слос Хансен заявил: «Мы наблюдаем негативные настроения, вызванные опасениями растущей добычи и ограничением спроса».

В четверг Genscape сообщила, что запасы сырой нефти в Кушинге упали за неделю на 1,1 миллион баррелей.

Это изменило настроения на рынке в связи с продолжающимися опасениями относительно наращивания добычи крупными производителями.

Торговая война между США и Китаем также остается в центре внимания, поскольку трейдеры опасаются, что Китай снизит спрос на энергоносители, что окажет давление на цены.

Министр торговли США Уилбур Росс призвал усилить давление на Китай, если тот не изменит свою экономическую систему.

«Мы должны создать ситуацию, при которой им будет выгоднее провести реформу, чем продолжать противостояние», — сказал Росс в интервью Fox Business Network в четверг. США будут продолжать оказывать давление на Китай до тех пор, пока страны не окажутся в равных условиях, сказал Росс.

«Причина введения тарифов — попытка убедить китайцев изменить свое поведение. Вместо этого они ввели встречные пошлины. Таким образом президент чувствует, что пришло время для оказания большего давления», — сказал он.