Ещё
Цены на нефть разнонаправлены после сильного роста накануне
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Цены на нефть разнонаправлены после сильного роста накануне 

Investing.com Россия 21 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на нефть были разнонаправлены в ходе утренних торгов после сильного роста в рамках предыдущей сессии на новостях о падении запасов сырья в Кушинге.
Сентябртский фьючерс на нефть сорта WTI вырос на 0,15% до $69,06 за баррель, а фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизился на 0,08% до $73,39.
Наращивание добычи странами ОПЕК+ является фактором давления на нефтяные котировки; Саудовская Аравия добывает нефти почти рекордными темпами, а Россия также увеличила производство.
Главный стратег рынка сырьевых товаров в Saxo Bank A/S Оле Слос Хансен заявил: «Мы наблюдаем негативные настроения, вызванные опасениями растущей добычи и ограничением спроса».
В четверг Genscape сообщила, что запасы сырой нефти в Кушинге упали за неделю на 1,1 миллион баррелей.
Это изменило настроения на рынке в связи с продолжающимися опасениями относительно наращивания добычи крупными производителями.
Торговая война между США и Китаем также остается в центре внимания, поскольку трейдеры опасаются, что Китай снизит спрос на энергоносители, что окажет давление на цены.
Министр торговли США Уилбур Росс призвал усилить давление на Китай, если тот не изменит свою экономическую систему.
«Мы должны создать ситуацию, при которой им будет выгоднее провести реформу, чем продолжать противостояние», — сказал Росс в интервью Fox Business Network в четверг. США будут продолжать оказывать давление на Китай до тех пор, пока страны не окажутся в равных условиях, сказал Росс.
«Причина введения тарифов — попытка убедить китайцев изменить свое поведение. Вместо этого они ввели встречные пошлины. Таким образом президент чувствует, что пришло время для оказания большего давления», — сказал он.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,68% Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 0,27% Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,17%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога704
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение