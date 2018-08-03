Мосбиржа: нейтральное начало квартала для комиссионного дохода, удачное — для процентного

Вчера Московская биржа (MOEX RX — без рекомендации) представила данные об объеме торгов за июль. Общий месячный показатель за месяц вырос на 6%, среднедневной — только на 1%. По сегментам динамика была разнонаправленной. Прирост среднедневных объемов показал валютный рынок (на 10% за месяц) и репо с корзиной ценных бумаг (на 16%), остальные сегменты были в минусе: акции потеряли 3%, облигации — 9%, деривативы — 15%.

Год к году понижательный тренд сохраняется. Что касается динамики год к году, торговый объем продолжает сокращаться — в июле среднедневной объем снизился на 5% (общий — на 4%). Здесь же, напротив, акции и облигации были в плюсе (на 5% и 22% соответственно), валютный рынок прибавил 16%, тогда как денежный рынок остался в минусе — на 11%, деривативы — на 18%.

Рублевые остатки выросли до максимальных за два года значений. Среднедневной объем рублевых остатков на счетах вырос на 27% месяц к месяцу до максимальных уровней за последние два года, что для биржи является неплохим началом 3 кв. в части процентного дохода. В долларах и евро остатки за месяц уменьшились на 4% и 1%. Биржа опубликует отчетность за 2 кв. по МСФО 24 августа.