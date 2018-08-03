Caixin: темпы роста PMI КНР в сфере услуг замедлились

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика» Темпы роста непроизводственного сектора Китая, по версии Caixin, оказались худшими с декабря 2015 года.

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В июле индекс услуг в КНР по версии независимого делового издания Caixin упал до 52,8 пункта против 53,9 в июне. Это — самый низкий показатель с марта текущего года. Кроме того, эксперты отмечают, что таких низких темпов роста не было с декабря 2015 года.

Выводы Caixin во многом совпадают с результатами официальной оценки непроизводственного сектора, опубликованной во вторник, показавшей снижение индекса PMI в сфере услуг в июле.

Китай усиливает поддержку непроизводственного сектора, который должен компенсировать снижение инвестиций в тяжелую промышленность. Власти КНР реализуют многолетнюю кампанию, стараясь минимизировать риски и обеспечить стабильный экономический рост.

Стабильный сектор услуг также важен для создания рабочих мест, поскольку идет активная автоматизация производства на предприятиях. Кроме того, правительство ликвидирует избыточные производственные мощности, что приводит к массовым сокращениям.

На сектор услуг уже приходится более половины экономики Китая, причем растущая заработная плата повышает покупательскую способность потребителей как внутри страны, так и за рубежом.

Но слабый рост нового бизнеса в июле был " явным признаком того, что спрос на услуги ухудшился”, отметил директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжэншэн Чжун, комментируя исследование.

Индекс деловой активности по версии Caixin упал в июле до 51,4 против июньских 52,7 пунктов. Суммарный PMI Caixin, охватывающий как производственный сектор, так и сектор услуг, также снизился в июле, достигнув отметки 52,3 по сравнению с 53,0 в предыдущем месяце.