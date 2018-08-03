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Йемен возобновил экспорт нефти после трехлетнего перерыва
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Йемен возобновил экспорт нефти после трехлетнего перерыва 

Прайм 20 часов назад
Фото: Прайм
ДУБАЙ, 3 авг — ПРАЙМ. Йемен экспортировал первую партию нефти после трехлетнего перерыва, вызванного военными действиями в стране, сообщает газета The National.
По заявлению министерства нефти и минеральных ресурсов Йемена, груз нефти объемом 500 тысяч баррелей был отправлен на экспорт из провинции Шабва в восточной части страны. Нефть была добыта на находящемся в провинции месторождении, которое было вновь запущено в апреле.
Партия нефти была продана нефтеперерабатывающей компании из Китая по результатам аукциона, в котором приняли участие 35 компаний из разных стран. Федеральное правительство выделит провинции Шабва 20 процентов от полученной выручки, сообщает газета.
Йеменское правительство планирует возобновить добычу нефти на других месторождениях в провинциях Шабва, Хадрамаут и Мариб. Контроль над этими провинциями был возвращен при помощи арабской коалиции, которая вмешалась в гражданскую войну в Йемене по просьбе президента Абд Раббу Мансура Хади в 2015 году.
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