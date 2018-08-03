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Уязвимость в кошельке Monero позволяла похищать криптовалюту у бирж
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Уязвимость в кошельке Monero позволяла похищать криптовалюту у бирж 

SecurityLab.ru 20 часов назад
В популярной криптовалюте Monero (XMR) была обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам похитить данную криптовалюту у бирж и обменников.
Используя методы социальной инженерии, хакеры могли подделывать данные транзакций и использовать их для обмана персонала техподдержки, прося добавить дополнительные XMR вручную.
Скопировав одну строку кода из кошелька Monero, который является открытым и доступным для всех, злоумышленники могли манипулировать суммами, отображаемыми кошельком.
Каждая дополнительная строка умножала количество отображенных XMR, позволяя вводить в заблуждение сотрудников бирж, отвечающих за подтверждение транзакций. Затем хакеры могли потребовать немедленной обработки транзакции для вывода средств.
Судя по всему, данная уязвимость затрагивает и другие криптовалюты на базе Monero. Злоумышленники уже смогли украсть таким образом криптовалюту ARQ у криптовалютной биржи Altex.
В настоящее время уязвимость уже исправлена разработчиками Monero.
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