Американская мечта: насколько вырастет экономика США?

В основе дальнейшего роста американской экономики лежат несколько ключевых факторов: устойчивая инфляция, низкий уровень безработицы, а также рост потребительских расходов и заработной платы.

Повышение процентов по кредитам (вызванное ростом ключевой ставки, которую планомерно поднимает ФРС ) может ударить по некоторым группам потребителей, что в свою очередь, может ограничить рост расходов американцев. Однако в условиях низкой безработицы и рекордного числа вакансий многие потребители предпочтут зарабатывать дополнительно, а не сокращать затраты. Высокий уровень занятости способствует тому, что у людей не только есть текущее место работы, но также есть возможность его поменять и получать более высокую зарплату. В настоящий момент признаков ухудшения ситуации на рынке труда нет, компании продолжают увеличивать штаты сотрудников, а это значит, что уровень потребительского спроса продолжит расти.

Во втором квартале, который показа рост ВВП в 4,1% в годом выражении, одной из главных движущих сил стал экспорт. Тот факт, что импортные пошлины могут в скором времени существенно возрасти, заставил компании увеличить объемы поставок. ВИ хотя в последующие кварталы увеличение экспорта не будет определяющим, данный фактор, начиная с текущего года, продолжит подкреплять динамику ВВП. Активность Дональда Трампа в вопросе пересмотра торговых соглашений будет способствует увеличению американского экспорта, в то время как сильный внутренний спрос привлечет больше импорта.

Помимо этого поддерживающая налоговая политика США и глобальная денежно-кредитная политика способствуют инвестированию в производство. Компании будут наращивать производительные мощности, в том числе на фоне хорошего потребительского спроса. И так как впереди нас ждут традиционно более сильные с точки зрения активности потребителей кварталы, стоит ждать сохранения роста как спроса, так и производства.

Таким образом, до середины 2019 года темпы роста американского ВВП, вероятнее всего, не опустятся ниже 2% за квартал, а годовой показатель будет находиться в районе 2,5%.

Ловить момент

Инвестор в данной ситуации не должен упустить возможность приобрести акции по привлекательным ценам. В этом году индекс S&P500 ещё почти не отреагировал на положительную динамику экономики и ее отличные фундаментальные перспективы. По итогам июля, главный американский индекс прибавляет всего порядка 5%, хотя в среднем S&P500 реагирует ростом в 4% на каждый 1 п.п. роста ВВП. В 2018-м годовой показатель ВВП составляет 2,8%. На фоне такой динамики S&P500 должен прибавлять порядка 11%, то есть ещё около 7 п.п. — это потенциал движения вверх на ближайшие месяцы. Если же брать компании малой капитализации, то их реакция на экономический рост более существенна — статистически сильнее всего реагируют компании финансового и энергетического секторов, а также здравоохранение, прибавляя в среднем 7%, 6,5% и 6%, соответственно.

В пользу того, что во второй половине года американский рынок продемонстрирует гораздо более направленный и растущий тренд, говорит множество факторов. Во-первых, постепенно снижается неопределенность относительно торговых войн. Трамп своей жесткостью в переговорах во многом добился того, чего хотел — уступок со стороны торговых партнеров и более выгодных условий для торговли для своей страны. Евросоюз готов отказаться от импортных пошлин на американские автомобили, а также увеличить экспорт газа и сои из Америки. Не зря именно после сообщения об этом индекс S&P500 вырос за месяц почти на 3,5%. Такие новости говорят о том, что конструктивный диалог с Америкой возможен, хоть и действительно нужно будет идти на уступки. Абсолютно логично то, что вскоре после этого появилась информация о продолжающемся диалоге между представителями США и Китая на тему импортных тарифов. Понятно, что стороны еще далеки от конкретных и твердых договоренностей, но сам факт таких переговоров является весьма позитивным признаком для инвесторов. Вероятность дипломатичного разрешения ситуации растет и именно на ожидании этого тренд индекса S&P500 будет растущим.

Amazon, Во-вторых, не разочаровывают инвесторов и квартальные отчеты. Да, не все компании из состава FAANG (пятерка самых крупных компаний — Facebook, Apple Netflix and Alphabet’s Google ) продолжат рост. Facebook и Netflix берут паузы, но Apple, Amazon и Alphabet, а помимо них и не столь заметный Microsoft , в порядке. Все эти топовые для индекса S&P500 компоненты после частичной фиксации прибыли рост продолжат.

Посмотреть по сторонам

Но даже не на технологии я бы хотел обратить внимание инвесторов, сколько на более традиционные компании, которые сейчас обладают большими перспективами роста. Финансовый сектор и сектор потребительских товаров (не услуг) на горизонте последнего месяца обгоняют рынок по темпам роста, прибавляя около 5% и 4% соответственно. О динамике данных секторов можно судить по соответствующим ETF-фондам: Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — фонд финансового сектора и Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) — фонд сектора потребительских товаров. Для обоих направлений это далеко не предел и оба ETF сами по себе сейчас являются одними из наиболее интересных для включения в портфель с горизонтом в полгода — год.

Условия работы с ростом ставки ФРС продолжат улучшаться и для банков. Сомнений, что американский регулятор продолжит повышения, нет — ФРС будет вынуждена это делать на фоне столь уверенного роста экономики. А на критику Трампа, который говорил, что повышение ставки вредит конкурентоспособности США, Центробанк не обратит внимания. Наиболее интересными представителями банковского сектора для покупки сейчас кажутся акции JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup © и Morgan Stanley (MS).

Высокий уровень потребительского спроса на фоне низкой безработицы будет драйвером и для роста компаний, производящих товары для розницы. Среди наиболее крупных компаний фонда XLP я бы рекомендовал обратить внимание на акции Walmart (WMT), The Procter & Gamble (PG), The Coca-Cola (KO), Costco Wholesale (COST) и Colgate-Palmolive (CL).

В разгар сезона отпусков на американском рынке сформировались отличные условия для формирования портфеля. Воспользоваться ими в полной мере смогут наиболее внимательные инвесторы. Но также вполне возможно, что скорые каникулы Белого дома и Дональда Трампа вызовут «паузу» и в котировках акций, а направленный тренд, как это нередко случалось в последние годы, начнется только с сентября.