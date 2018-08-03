Ещё
Рубль: аппетит к риску снижается
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Рубль: аппетит к риску снижается 

Прайм 20 часов назад
Опасения по поводу последствий торговой войны вчера вновь вышли на первый план в связи с комментариями китайских властей о готовности предпринять ответные действия в случае введения дополнительных торговых ограничений со стороны США. Американское руководство попыталось сгладить опасения участников рынка, заявив, что введение 25%-й пошлины на импорт товаров общей стоимостью 200 млрд долл. не должно причинить значительный ущерб экономике КНР. Тем не менее сводный индекс Шанхайской фондовой биржи вчера опустился на 2,0%, а китайский юань ослаб еще на 0,3%. Индекс S&P 500 поначалу также двинулся вниз, но затем восстановился благодаря сильной динамике акций технологических компаний.
Между тем 10-летние суверенные облигации Италии вчера выросли в доходности на 12 бп, а 2-летние прибавили 20 бп на фоне слабых результатов аукциона по продаже долгосрочных облигаций Францией, напомнивших инвесторам об уязвимости итальянских бумаг к существующим внутриполитическим противоречиям в стране. В то же время облигации Германии завершили день небольшим снижением доходностей. В итоге евро ослаб к доллару на 0,6%, а фондовый индекс DAX снизился на 1,5%. Банк Англии, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 25 бп, указав на наличие потенциала для дальнейшего ужесточения монетарной политики. Решение регулятора на короткое время поддержало британский фунт стерлингов, но в конце концов он завершил день в минусе (-0,8%). В целом по итогам дня индекс доллара поднялся на 0,5%, превысив 95,0. Таким образом индекс оттолкнулся от уровня 50-дневной скользящей средней, но удастся ли ему выйти за пределы диапазона 95–96, который исторически выступал для DXY прочным уровнем сопротивления, сказать сложно. В связи с ухудшением аппетита к риску вырос спрос на казначейские обязательства США, закрывшиеся снижением доходностей примерно на 2 бп.
Валюты развивающихся стран в течение дня торговались в отрицательной зоне, в итоге подешевев в среднем на 0,6%. Турецкая лира и южноафриканский ранд ослабли на 1,5% и 1,7% соответственно, а мексиканское песо — на 0,3%. На этом фоне рубль также с самого утра ушел в минус. Восстановление цены нефти Brent на 1,5% не оказало ему существенной поддержки. В первой половине дня курс USDRUB держался в пределах 63,1–63,3, пока на новостных лентах не появились сообщения о новых американских санкциях. На этом вечером USDRUB поднялся до 63,5 при относительно высоких объемах. Позднее рубль частично отыграл понесенные потери, закрывшись на отметке 63,36 относительно доллара (-0,6%). Торговая активность на российском валютном рынке выросла: оборот в паре доллар/рубль в секции контрактов с расчетами «завтра» составил 3,9 млрд долл.
Отметим, что позиционирование иностранных инвесторов в рубле сейчас намного более сбалансированное, чем еще, например, три месяца назад. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, с конца марта размер чистой длинной позиции в рубле сократился с 18 тыс. до 8,2 тыс. контрактов, в то время как объем иностранных инвестиций в ОФЗ во 2к18 снизился примерно на 370 млрд руб.
Прайм: последние новости
На рынках США опять царит эйфория Обзор рынка алмазов: август-2018 Комиссия SEC в США закрыла расследование в отношении Exxon по делу о климатических рисках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога701
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение