Губернатор поручил минсельхозу поддержать дачников в реализации их продукции

Министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева отчиталась перед губернатором Валерием Радаевым об итогах работы отрасли в первом полугодии 2018 года, сообщает сегодня, 3 августа, пресс-служба главы региона.

«На текущее время в области собрано 1 миллион 400 тысяч тонн зерна нового урожая. С начала 2018 года за пределырегиона отгружено более двух миллионов тонн зерновых масличных культур, продуктов переработки (рост в 1,9 раза), из них зерна 1,7 миллиона тонн (рост в три раза), в том числе на экспорт — более 1,3 миллиона тонн (рост в четыре раза)», — приводит данные министра пресс-служба губернатора.

Радаев отметил, что с учетом засухи и проливных дождей в этом году регион должен собрать четыре миллиона тонн зерна и 1,2 миллиона тонн подсолнечника.

«Эти объемы позволят с избытком закрыть внутренние потребности области, засыпать семена, обеспечить кормами животноводство, а также направить часть зерна на экспорт. Поэтому из оперативных задач — в сжатые сроки и без потерь собрать урожай. (…) Факты низкой обеспеченности кормами, а значит, сокращения поголовья скота — исключены», — подчеркнул губернатор.

По данным Кравцевой, на данный момент сельскохозяйственной продукции произведено на 32,4 миллиарда рублей, а до конца года будет произведено на сумму до 160 миллиардов рублей. В консолидированный бюджет перечислено более двух миллиардов рублей налогов, до конца года ожидается, что сумма вырастет до 3,7 миллиарда рублей.

«Особо губернатор подчеркнул необходимость оказания поддержки дачникам и создания условий для реализации выращенной ими продукции», — рассказали чиновники.