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СМИ: Китайская Sinopec приостановила закупку нефти из США
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СМИ: Китайская Sinopec приостановила закупку нефти из США 

Прайм 18 часов назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Unipec — трейдинговая «дочка» китайской государственной нефтяной и химической корпорации Sinopec — приостановила закупки сырой нефти из США из-за растущей напряженности в торговой ситуации между странами, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на три источника.
Агентство добавляет, что пока неясно, как долго продлится приостановка закупок, но по данным одного из источников, Unipec не зарегистрировал новых заказов как минимум до октября.
Агентство отмечает, что ранее китайские покупатели нефти из США уже начали сокращать закупки американской нефти во избежание попадания под новые пошлины Пекина.
Китай включил нефть и нефтепродукты из США в списки товаров, на которые он планирует ввести 25%-ную импортную пошлину в качестве ответной меры на американские пошлины. Китай не уточнил, когда планирует ввести эти ограничения.
В начале этого года Unipec заявляла, что планирует увеличить закупки американской нефти в три раза, до 300 тысяч баррелей в день к концу года, добавляет агентство.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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