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Тим Кук поздравил Apple с достижением $1 трлн и написал сотрудникам письмо
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Тим Кук поздравил Apple с достижением $1 трлн и написал сотрудникам письмо 

iPhones.ru 18 часов назад
Фото: iPhones.ru
Тим Кук поздравил Apple с достижением $1 трлн и написал сотрудникам письмоВчера капитализация Apple перевалила отметку в 1 триллион долларов. На фоне этой безумно радостной новости Тим Кук написал письмо ко всем сотрудникам компании. Главное, на что был сделан упор в письмо — ценности компании. Кук поздравил Apple с достижением такой отметки, но отметил, что это не главное для купертиновцев. Сегодня Apple достигла значимой вехи. К моменту закрытия торгов наши акции стоили $207,39, и фондовый рынок теперь оценивает Apple более чем в один триллион долларов. И хотя у нас есть все основания гордиться этим достижением, это не главная мера нашего успеха.
Стив основал Apple, думая о том, что сила человеческого творчества может решать даже самые большие проблемы — и что сумасшедшие люди, которые верят в то, что они могут изменить мир, сделают это.
В сегодняшнем мире наша миссия важнее, чем когда-либо. Наши продукты не только дарят моменты удивления и радости, они позволяют людям по всему миру обогащать свою жизнь и жизнь других.
Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за работу поздними вечерами и незапланированные командировки, за все те случаи, когда вы отказывались довольствоваться чем-то меньшим, чем непревзойденный результат нашей совместной работы.
Подобно Стиву, в такие моменты мы все должны верить в светлое будущее Apple и в прекрасную работу, которую сделаем вместе. Кук гордится всеми сотрудниками компании и в очередной раз отмечает, что деньги являются лишь следствием из общих стараний. Самая главная ценность кроется в творческих начинаниях Apple.
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