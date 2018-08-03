Ещё
Инвесторы негодуют: Дерипаска не будет выходить из-под санкций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Инвесторы негодуют: Дерипаска не будет выходить из-под санкций 

Банки Сегодня 20 часов назад
Инвесторы негодуют: Дерипаска не будет выходить из-под санкций— Комиссия, которая отвечает за выполнение санкций при Минфине США (OFAC) полностью лишены какого-либо смысла и экономически неприемлемы. Поэтому никто не собирается на них соглашаться, — заявил источник.
Такой же позиции придерживаются и в правительстве. Российские власти считают, что переговоры уже зашли в тупик, так как большинство условий OFAC просто невозможно выполнить. Сам бизнесмен и его представители отказались как-либо комментировать ситуацию.
Напомним, что ранее Министерство финансов США в очередной раз продлило срок, до которого американские инвесторы должны выйти из активов компаний, которые попали под санкции. Сейчас крайняя дата этого срока назначена на 23 октября.
Банки Сегодня: последние новости
Впервые за 15 лет венесуэльцы смогут обменивать валюту «Роснефть» увеличивает объем экспорта на польском рынке На западе прогнозируют скачок акций «Роснефти»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога704
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение