Инвесторы негодуют: Дерипаска не будет выходить из-под санкций

Инвесторы негодуют: Дерипаска не будет выходить из-под санкций— Комиссия, которая отвечает за выполнение санкций при Минфине США (OFAC) полностью лишены какого-либо смысла и экономически неприемлемы. Поэтому никто не собирается на них соглашаться, — заявил источник.

Такой же позиции придерживаются и в правительстве. Российские власти считают, что переговоры уже зашли в тупик, так как большинство условий OFAC просто невозможно выполнить. Сам бизнесмен и его представители отказались как-либо комментировать ситуацию.

Напомним, что ранее Министерство финансов США в очередной раз продлило срок, до которого американские инвесторы должны выйти из активов компаний, которые попали под санкции. Сейчас крайняя дата этого срока назначена на 23 октября.