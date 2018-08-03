Московский Кредитный Банк обновил интернет-банк для физлиц

«Теперь в личном кабинете доступны переводы по номеру телефона внутри банка по всем картам. Такая же функция доступна пользователям в «МКБ Мобайл» с начала июня», — отмечают в банке.

Кроме того, для удобства клиентов в интерефейс добавлен индикатор лимита бесплатного снятия наличных. Клиенты с действующим пакетом услуг могут бесплатно снимать собственные денежные средства в банкоматах любых банков на территории РФ. Ежемесячный бесплатный лимит снятий в сторонних банкоматах составляет 30 тыс. рублей (эквивалент в валюте). При этом сумма одной операции должна быть не менее 3 000 рублей (эквивалент в валюте).

Условия снятия средств в банкоматах банка и банкоматах банков-партнеров остаются без изменения.