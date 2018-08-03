Доллар демонстрирует конструктивный настрой

Москва, 3 августа — «Вести. Экономика» В пятницу, 3 августа, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,159 после стремительной просадки днем ранее.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Вчера, в четверг, доллар продемонстрировал скоростное укрепление, показав положительную динамику в третий день кряду. Американская валюта достигла 2-недельного максимума под влиянием совокупности факторов, а именно состоявшегося во вторник-среду заседания ФРС и обострения напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Напомним, американский Федрезерв в соответствии с нашими ожиданиями сохранил ключевую ставку на неизменном уровне и высказался в конструктивном тоне. Комитет по открытым рынкам при этом дал понять, что рынок обоснованно делает ставки на монетарное ужесточение в сентябре — оцениваемая игроками фьючерсного рынка вероятность повышения ставки в США на сентябрьском заседании комитета по открытым рынкам достигает 93,6%.

Что касается обстановки между Китаем и США в торговой сфере, Трамп ранее на этой неделе пошел на эскалацию конфликта и предложил ввести 25%-ные пошлины на $200 млрд китайского импорта вместо 10%-ных, что было охарактеризовано Китаем как прямой «шантаж». Поднебесная, со своей стороны, воззвала к остаткам здравого смысла американского президента.

Благодаря всему этому американская валюта сумела отскочить после затянувшегося боковика, а выходящие сегодня данные по рынку труда США способны придать доллару дальнейший импульс — не исключено, что в том же направлении.

С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD пара пробила «симметричный треугольник» вниз; пробитие последующей поддержки на уровне 1,154 откроет курсу более значительный потенциал просадки.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Зарина Саидова, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»