Липецккомбанк ввел три новых вклада

Липецккомбанк добавил в линейку три новых вклада.

Так, депозит «Высокий доход» (на три, шесть месяцев, год или два года) открывается под 5,75—6,25% годовых в рублях, 0,9—2,65% в долларах. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Вклад «Пополняемый доход» (на три, шесть месяцев или год) размещается в рублях под 5,5—5,9%, в долларах — под 0,5—1,75% годовых.

Ставки по депозиту «Управляемый доход» (на три, шесть месяцев, год или два года) составляют 5—5,75% в рублях и 0,4—1,65% в долларах.

Проценты по двум депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Минимальная сумма всех вкладов — 30 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. Возможность пополнения предусмотрена по вкладам «Пополняемый доход» и «Управляемый доход». По «Управляемому доходу» возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм.