Липецккомбанк ввел три новых вклада 

Липецккомбанк добавил в линейку три новых вклада.
Так, депозит «Высокий доход» (на три, шесть месяцев, год или два года) открывается под 5,75—6,25% годовых в рублях, 0,9—2,65% в долларах. Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
Вклад «Пополняемый доход» (на три, шесть месяцев или год) размещается в рублях под 5,5—5,9%, в долларах — под 0,5—1,75% годовых.
Ставки по депозиту «Управляемый доход» (на три, шесть месяцев, год или два года) составляют 5—5,75% в рублях и 0,4—1,65% в долларах.
Проценты по двум депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
Минимальная сумма всех вкладов — 30 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. Возможность пополнения предусмотрена по вкладам «Пополняемый доход» и «Управляемый доход». По «Управляемому доходу» возможны расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм.
«Депозиты с возможностью автопролонгации. В условиях каждого вклада предусмотрено повышение процентной ставки на 0,25 процентного пункта для клиентов, получающих пенсионные выплаты. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Хвостова.