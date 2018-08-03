Розничные продажи в еврозоне в июне выросли на 0,3% к маю, хуже прогноза

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июне вырос на 0,3% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , ожидали роста показателя на 0,4%.

Евросоюзе розничные продажи в июне не изменились по сравнению с маем. В годовом выражении в июне объем розничных продаж в еврозоне вырос на 1,2%, ожидался рост на 1,4%. В ЕС показатель вырос на 1,9%.

Показатель в еврозоне за май был пересмотрен: до роста на 0,3% к предыдущему месяцу с сообщавшейся ранее нулевой динамики, для ЕС индикатор также был повышен — до 0,6% с 0,3%. Годовая динамика также была улучшена: для еврозоны — до 1,6% с 1,4%, о которых сообщалось в предыдущем релизе, для ЕС — до 2,5% с 2,3%.

Наибольший рост продаж в годовом выражении в июне был зафиксирован в Румынии (+7,8%), Литве (+7,2%), Венгрии (+6,1%) и Болгарии (+6%). Самое сильное снижение показателя в годовом исчислении отмечено на Мальте (-1,5%), в Австрии (-1,4%) и Эстонии (-1,2%). В месячном выражении самый сильный рост продемонстрировали Германия (+1,2%), Испания и Польша (прирост на 0,7% для каждой). При этом самое сильное снижение продаж в июне по сравнению с маем было зафиксировано в Швеции и Финляндии (снижение на 2,1% для каждой), а также в Эстонии (-1,9%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в годовом выражении поднялся в июне на 1,7% в еврозоне и на 2% в ЕС. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли в еврозоне на 1,3%, в Евросоюзе — на 1,9%.