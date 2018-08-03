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В Челябинске дорожает мясо, но падают цены на бензин
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В Челябинске дорожает мясо, но падают цены на бензин 

АиФ 19 часов назад
Рост цен на свинину и мясо птицы зафиксировали антимонопольщики в Челябинске в начале августа, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ведомства.
Так, за неделю более чем на 5% подорожала тушка цыпленка бройлера от компании «Чебаркульская птица». Теперь она стоит почти 120 рублей. Кроме того, на 3,4% выросли цены на свиной окорок у агрофирмы «Ариант». Стоимость говядины, рыбы, молока и сезонных овощей не изменилась.
«Речь идёт об оптово-отпускных ценах производителей продовольственных товаров. Они могут отличаться от цен в розничных магазинах, которые применяют надбавку торговой сети. Кроме того, супермаркеты могут закупать товары не напрямую у производителей, а через цепочку посредников, которые также устанавливают надбавку», — уточнили в Челябинском УФАС России.
Примечательно, что на фоне подорожания продуктов в Челябинске начали падать цены на бензин. За прошедшую неделю произошло снижение цен на нефтепродукты АЗС ООО «Регион». Топливо марки АИ-92 подешевело на 1 рубль, марки АИ-95 — на 60 копеек. При этом «Лукойл», на заправках которого самый дорогой в регионе бензин, не меняет ценовую позицию.
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