Рубль снижается к доллару и евро на опасениях введения новых санкций США

(MOEX: MOEX) в пятницу утром, 3 августа, рубль снижается к бивалютной корзине в условиях угрозы подготовки

новых антироссийских санкций

со стороны США и снижающихся цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,32-63,49 рублей за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,49 рублей за доллар (+8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия), сообщает

Евро увеличился до 73,5 рублей (+9,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 8,84 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,99 рубля.

По мнению экспертов, рубль снижается к доллару и евро на фоне негативной динамики на рынке нефти и угрозе введении новых антироссийских санкций со стороны США. О подготовке новых санкций, разрабатываемых сенаторами США, стало известно на прошлой неделе.

Отмечалось, что предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга.

В частности, сенаторами будет предложено ввести запрет на транзакции, связанные с новым суверенным долгом РФ, санкции за инвестиции в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала, и запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.