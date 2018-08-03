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Рубль снижается к доллару и евро на опасениях введения новых санкций США
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Рубль снижается к доллару и евро на опасениях введения новых санкций США 

Newsru.com 19 часов назад
Фото: Newsru.com
Доллар США и евро растут на  "Московской бирже"
(MOEX: MOEX) в пятницу утром, 3 августа, рубль снижается к бивалютной корзине в условиях угрозы подготовки
новых антироссийских санкций
со стороны США и снижающихся цен на нефть.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,32-63,49 рублей за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,49 рублей за доллар (+8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия), сообщает
"Интерфакс"
Евро увеличился до 73,5 рублей (+9,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 8,84 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,99 рубля.
По мнению экспертов, рубль снижается к доллару и евро на фоне негативной динамики на рынке нефти и угрозе введении новых антироссийских санкций со стороны США. О подготовке новых санкций, разрабатываемых сенаторами США, стало известно на прошлой неделе.
Отмечалось, что предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга.
В частности, сенаторами будет предложено ввести запрет на транзакции, связанные с новым суверенным долгом РФ, санкции за инвестиции в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала, и запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России.
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