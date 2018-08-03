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Инвесторы пока по-прежнему не слишком верят в санкции на российский госдолг
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Инвесторы пока по-прежнему не слишком верят в санкции на российский госдолг 

Прайм 19 часов назад
На внутреннем рынке доллар в утренние часы предпринимал попытки закрепиться выше 63,5 руб., повторяя максимумы вчерашнего дня. Накануне американская валюта укреплялась более чем на 50 коп. к уровню закрытия среды, используя главным образом очередную волну ухудшения геополитической обстановки и новые риски распространения американских санкций на российский госдолг. Оказывает поддержку и укрепление доллара на forex, где с вечера четверга индекс доллара DXY сумел закрепиться выше важного уровня в 95 пунктов. Такая динамика доллара практически лишила рубль поддержки с рынка нефти, где стоимость марки Brent после коррекции ниже 72 долл. за баррель вновь вернулась на уровень 73+ долл.
Ситуация с ликвидностью на внутреннем рынке также постепенно меняется не в пользу рубля. Хотя ряд кредитных организаций после периода крупных выплат по-прежнему испытывает потребности в рублевой ликвидности, спрос на нее в целом сокращается. Так, вчера на срочном аукционе РЕПО Федерального казначейства банки привлекли на 91 день половину средств из лимита в 100 млрд руб. Кроме того, на депозитном аукционе срочностью 26 дней также наблюдался заметный спрос участников: из 150 млрд рублей 2 банка привлекли 105 млрд руб. Вместе с тем, ставка МБК MosPrime o/n продолжила снижение, а спрос на ежедневном аукционе РЕПО o/n с Федеральным казначейством сократился до минимальной отметки. Кроме того, кредитные организации второй день подряд сокращали задолженность перед ЦБ по кредитам, обеспеченным нерыночными активами и поручительствами: долг по данному инструменту сократился в среду-четверг на 123,7 млрд руб. (до 388,1 млрд руб.). Влияние негативного для рубля фактора в виде общего сокращения спроса на рублевую ликвидность усиливается и сохраняющимися потребностями отдельных игроков в валютной ликвидности вкупе с увеличением объема валютных покупок Минфина в августе (с 15,8 до 16,7 млрд руб. в день). Так, в четверг на аукционе Росказначейства одна из кредитных организаций привлекла на депозиты сроком на 12 дней все средства в рамках лимита на 500 млн долл.
Сегодня в США в 15:30 (МСК) будет опубликована важная статистика по рынку труда — изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls), данные по зарплатам и уровень безработицы за июль. Кроме того, чуть позже институт ISM опубликует индекс деловой активности в сфере услуг за прошедший месяц. Данные отчета ADP (рост занятых в частном секторе за июль на 219 тыс. человек против прогноза роста на 186 тыс.), представленные на текущей неделе, позволяют рассчитывать на сильные данные по рынку труда, кроме того участники рынка ожидают небольшого роста зарплат и снижения безработицы. В то же время, если хотя бы один из показателей не оправдает оптимистичных настроев рынка, то американская валюта может лишиться должной поддержки.
В случае, если доллару удастся закрепиться выше 63,5 руб., пара попытается обновить максимум с 19 июля в 63,8 руб. Данная ситуация, в свою очередь, откроет американской валюте дорогу на 64 руб. Тем не менее, определяющим для российского рынка остается геополитический фон, и судя по тому, что после вчерашнего взлета американская валюта забуксовала, инвесторы пока по-прежнему не слишком верят в введение санкций на российский госдолг.
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