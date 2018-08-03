Компания WOG запустила новый этап социального проекта «Дорога к сердцу»

1 августа 2018 года компания WOG совместно с Украинской биржей благотворительности объявила о старте нового этапа социального проекта «Дорога к сердцу». В качестве своеобразного символа акции возле одной из АЗК компании были высажены маленькие «деревья жизни».

Как и в предыдущих акциях «Дорога к сердцу», организаторы планируют собрать миллион гривен. Средства будут направлены на покупку медоборудования для преждевременно рождённых малышей. Закупки оборудования запланированы для ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН» г. Киева, а также медицинских учреждений, специализирующихся на выхаживании рождённых раньше положенного срока детей, в таких городах как Одесса, Днепр, Черновцы и Ковель.

Важно отметить, что в Украине 5–6% всех родов являются преждевременными, то есть каждый двадцатый ребенок появляется на свет раньше срока. А это более 22 тысячи недоношенных детей ежегодно. Чаще всего такие малыши сталкиваются с расстройствами дыхания, а также осложнениями, связанными с проведением длительной искусственной вентиляции легких. К сожалению, их лечение сложное, длительное и требует применения современного высокотехнологичного оборудования.

Принять участие в акции может каждый желающий: необходимо всего лишь приобрести кофейный напиток в оригинальном благотворительном стаканчике на любом АЗК сети WOG. Стоимость такого стаканчика — 2 гривны. Акция продлится, пока не будут раскуплены все благотворительные стаканчики и таким образом собран миллион гривен. Кроме того, можно сделать благотворительный взнос и на сайте Украинской биржи благотворительности онлайн: https://ubb.org.ua/project/4261/

Отметим, компания WOG проводит акцию «Дорога к сердцу» уже более десяти лет подряд. Каждый раз нам удаётся собрать более миллиона гривен. Так, по итогам предыдущей волны акции «Дорога к сердцу», которая завершилась в феврале 2018 года, вместе со своими клиентами мы собрали 1 040 000 гривен. И уже в мае передали жизненно важное оборудование Институту им. Амосова в Киеве и больницам Волынской области.