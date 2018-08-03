В Твери выросла цена транспортной карты «Иволга»

С 13 июля в Твери на 1 рубль подорожал проезд в общественном транспорте. Сейчас цена одной поездки составляет 21 рубль. Очевидно, что с изменением этого тарифа скорректированы и цены на электронные проездные билеты — транспортные карты «Иволга». Постановление о новых тарифах для МУП ПАТП-1 опубликовано на сайте администрации города от 2 августа и уже вступило в законную силу.

Итак, транспортные карты, дающие хорошую скидку на проезд в тверских трамваях, троллейбусах и автобусах, делятся на несколько категорий: для юридических и физических лиц, для школьников, по продолжительности действия (разовая поездка, на 1 день, неделю, месяц), по количеству используемых видов транспорта (например, только автобус или универсальная на все 3 вида общественного транспорта).

Итак, новые тарифы для граждан:

Электронный проездной билет «Пересадка» (одна пересадка в течение 45 минут с момента регистрации первой поездки на разных маршрутах и видах транспорта) — 20 руб.

Электронный проездной безлимитный билет на три вида транспорта на 1 день — 60 руб.

Электронный проездной билет на три вида транспорта без лимита поездок на 7 дней — 360 руб.

Электронный проездной билет без лимита поездок на 30 дней: на один вид транспорта — 850 руб., на два вида транспорта — 1100 руб., на все три вида транспорта — 1300 руб.

Электронный безлимитный проездной билет для школьников на 1 календарный месяц (исключая июнь-август): на один вид транспорта — 570 руб. (льготная цена — 285 руб.), на два вида транспорта — 950 руб. (льготная цена -475 руб.), на все виды муниципального транспорта — 1 140 руб. (льготникам — 570 руб.).

При этом срок годности электронных проездных билетов составляет 60 дней с момента последнего пополнения.