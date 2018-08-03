Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 2,19%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов финансов, недвижимости и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa поднялся на 2,19%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Ultrapar Participacoes SA (SA:UGPA3), которые подорожали на 2,75 п. (6,44%), закрывшись на отметке в 45,45. Котировки B2W VAREJO ON NM (SA:BTOW3) выросли на 1,56 п. (5,23%), завершив торги на уровне 31,41. Бумаги Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Pref (SA:GOLL4) выросли в цене на 0,68 п. (5,00%), закрывшись на отметке 14,28.

Лидерами падения стали акции Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3), цена которых упала на 0,98 п. (2,22%), завершив сессию на отметке 43,13. Акции Klabin Unt (SA:KLBN11) поднялись на 0,23 п. (1,15%), закрывшись на уровне 19,71, а Tim Participacoes SA (SA:TIMP3) снизились в цене на 0,12 п. (0,96%) и завершили торги на отметке 12,38.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (237) превысило количество закрывшихся в минусе (116), а котировки 30 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 1,60% до отметки 32.94.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,41%, или 5,00, достигнув отметки $1.225,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,94%, или 0,65, до $68,31 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подорожали на 1,06%, или 1,14, до отметки $108,22.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,95% до 3,7143, а котировки EUR/BRL упали на 0,90%, достигнув отметки 4,3054.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 94,88.