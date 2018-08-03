Ещё
Управляющий Банка Англии Карни: Риск Brexit без соглашения «тревожно высок»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Управляющий Банка Англии Карни: Риск Brexit без соглашения «тревожно высок» 

Прайм 17 часов назад
Фото: Прайм
ЛОНДОН, 3 авг — ПРАЙМ. Управляющий Банка Англии Карни сказал в пятницу, что риск провала переговоров по Brexit и выхода Великобритании из ЕС в следующем году без соглашения «тревожно высок». Тем самым он подчеркнул обеспокоенность отсутствием прогресса в переговорах между Лондоном и Брюсселем, сообщает Dow Jones.
После этого заявления пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,2%, до минимума за 11 месяцев 1,30. Ослабление фунта также отражает неожиданную слабость ключевого индикатора активности в доминирующем в Великобритании секторе услуг.
В интервью ВВС Карни сказал, что выход из ЕС без соглашения, видимо, негативно отразится на торговле, замедлит рост экономики и поддержит рост цен, а это он считает «крайне нежелательным».
Карни сказал, что Великобритания и ЕС должны сделать все возможное, чтобы избежать такого результата.
"Думаю, что риск выхода без соглашения на этом этапе тревожно высок", — отметил он, добавив, что, по его мнению, это все же маловероятно.
Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года, по завершении двухлетних переговоров, а ключевые аспекты выхода и будущих экономических связей с ЕС пока не определены. Это увеличивает вероятность того, что официальное соглашение, определяющее вопросы торговли, безопасности, регулирования и многие другие, достигнуто не будет.
В Банке Англии считают, что неопределенность перспектив после выхода из ЕС уже негативно отражается на инвестициях в Великобритании, подрывая способность ее экономики расти, не разгоняя инфляцию. В четверг руководители центрального банка повысили ключевую процентную ставку второй раз менее чем за года, до максимума с 2009 года 0,75%.
По прогнозу Банка Англии, во 2-м квартале темп роста экономики Великобритании восстановился после слабого начала года. В то же время дальнейшее ускорение роста в 3-м квартале представляется маловероятным, так как ключевой опрос компаний указал на замедление роста экономической активности в июле.
Прайм: последние новости
На рынках США опять царит эйфория Обзор рынка алмазов: август-2018 Комиссия SEC в США закрыла расследование в отношении Exxon по делу о климатических рисках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога700
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение