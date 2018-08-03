Еврокомиссия одобрила приобретение «Уралхимом» 10% акций «Уралкалия»

«Еврокомиссия одобрила приобретение «Уралкалия» «Уралхимом»… Комиссия заключила, что подобная сделка не будет угрожать конкуренции. Сделка была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры», — говорится в сообщении.

«Уралхим» объявил о намерении приобрести 9,99999% компании в ноябре 2017 года. В декабре ФАС одобрил сделку, она требует одобрения всех антимонопольных ведомств, на территории которых работают компании.

По итогам сделки «Уралхиму» будут принадлежать 30% акций «Уралкалия».