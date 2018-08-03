Золото показывает нестандартную динамику

Ценовое падение золота продолжается, его стоимость вплотную подошла к важнейшему уровню поддержки $1204, который соответствует минимумам за 10 июля 2017 года. Пробитие и этого показателя будет означать возврат цен к значениям начала марта прошлого года. Дальнейшими целями для снижения могут стать уровни $1194, и далее стратегически возможно снижение к $1046 — уровню ноября 2015 года.

По оценкам «Альпари Голд», поведение золота с середины апреля (когда цена достигала $1365) демонстрирует серьёзное изменение отношения инвестиционного мира к этому драгоценному металлу. Ещё недавно (по историческим меркам) царило убеждение, что золото — это вечная ценность, и растёт если не всегда, то в ситуации глобальных кризисов уж точно. Чуть позже, с конца с 2011 года, когда золото, достигнув отметки $1920, развернулось вниз, вдумчивым инвесторам стало понятно, что золото растёт не при любых кризисах, а лишь при угрозе высокой инфляции, а кризисы дефляционные, напротив, не добавляют ему привлекательности. Но то, что происходит с золотом последние месяцы, вообще не поддается объяснению с точки зрения любителей драгметаллов.

«Какая общая картина складывается в мире? Разразились торговые войны между США и практически всем остальным миром. Это, по прогнозам практически всех международных финансовых организаций, приведёт к замедлению экономического роста в мире. В развитых экономиках (США, ЕС , Великобритания и т.д.) растёт инфляция. Нарастает геополитическая напряженность, тут последнее время на роль её очага претендует Иран. Набор подобных факторов ранее всегда и неизбежно приводил к тому, что инвесторы искали убежище от угроз в золоте», — отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб

Но не так на этот раз. Золото на таком информационном фоне не только не растёт, но даже падает, приближаясь к важным долгосрочным уровням. Это говорит о том, что перестав быть деньгами несколько десятилетий назад, золото буквально на наших глазах теряет привлекательность в качестве стандартного и привычного защитного актива.