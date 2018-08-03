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В Нижнем Новгороде попугаев продают дороже собак
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В Нижнем Новгороде попугаев продают дороже собак 

nn.ru 17 часов назад
Фото: nn.ru
Специалисты сервиса объявлений Юла выяснили, какие породы попугаев более популярны в Нижнем Новгороде и в какую цену встанет их покупка.
Первенство забрали волнистые попугаи — у них 45% всех объявлений о продаже в Нижнем Новгороде со средней ценой в 950 рублей. На втором месте оказались австралийские кореллы — 12% от всех предложений по продаже попугаев в этом году, но и стоят они прилично — 2770 рублей. Замкнули тройку пород неразлучники с долей 1,2% и средней ценой в 1800 рублей.
Самый дорогой попугай Нижнего Новгорода, найденный на этом сервисе объявлений, продаётся за 70 тысяч рублей — это птенец породы жако. В описании хозяин заявил, что питомец ручной.
Вообще же Нижний Новгород вошёл в топ городов с самой низкой средней стоимостью попугаев. В среднем, у нас их можно купить за 1100 рублей. Впереди Нижнего Новгорода оказалось два города — Липецк, со средней ценой за попугая в 900 рублей, и Волгоград, в котором птичка обойдётся в 1000 рублей. Самые дорогие попугаи в Сочи, где средняя цена 6250 рублей. В июне нижегородцы продавали питомцев дешевле всего — в среднем за 530 рублей. А вот на 4 месяца раньше, в феврале, пернатые были довольно дорогими и стоили по 2690 рублей за особь. Отдавать птицу бесплатно и вовсе не так много желающих в Нижнем Новгороде — таких объявлений в городе чуть более 2%.
В семьи нижегородцы чаще берут миниатюрных собак, в частности, чихуахуа. Эта порода в лидерах — 13% объявлений в Нижнем Новгороде посвящено этой породе. На втором месте — сибирские хаски (11%). Третье место у йоркширских терьеров и той-терьеров — 9%. Пятыми по популярности стали таксы — 7%. Ротвейлеров и питбулей готов купить только 1% нижегородцев, пользующихся сервисом объявлений. Средняя цена на собак в нашем городе составила 2,9 тысяч рублей. Пик продаж пришёлся на март. Самой дорогой породой в Нижнем Новгороде стал пти-брабансон — 9 тысяч рублей. Дешевле всего обошлись вельштерьеры — 100 рублей.
Ранее мы писали про других необычных животных в Нижнем Новгороде и про цены, за которые жители продают их — удовольствие не из дешёвых. Недавно в нашей области спасли ушастую сову, которая стала жертвой ДТП.
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