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На Ставрополье осудили мужчину за хищение более 7,2 тонн нефти
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На Ставрополье осудили мужчину за хищение более 7,2 тонн нефти 

Rambler News Service 17 часов назад
Мужчина, укравший из скважин 7,2 тонны нефти на 160 тыс. руб., приговорен судом в Ставропольском крае к ограничению свободы на 1 год и 10 месяцев, пишет Newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Суд установил, что мужчина воровал нефть из трех скважин месторождения «Курган Амур». Он подъезжал к ним на машине «КамАЗ» с автоцистерной, после чего ломал замок и подключался к скважине», — следует из сообщения.
На время отбывания наказания осужденному запретили покидать место жительства в ночное время, а также выезжать за пределы Степновского района.
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