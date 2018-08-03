Японские аналитики подчеркнули необходимость повышения потенциала экономического роста и производительности труда

Токио, 3 августа / Синьхуа / — Министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги в пятницу представил правительству Белую книгу об экономической и финансовой ситуации в 2018 году. В ней отмечается, что экономическое восстановление продолжается, в будущем важно повысить потенциал роста и производительность труда.

В Белой книге сообщается, что японская экономика с конца 2012 года устойчиво восстанавливается, кроме того, уровень прибыльности компаний повышается, ситуация на рынке труда также существенно улучшилась.

Аналитики подчеркнули, что страна пока не вышла из дефляции. В средне— и долгосрочной перспективе вопрос повышения потенциала экономического роста стал важной задачей.

В Белой книге отмечается, что в Японии наблюдается серьезная нехватка рабочей силы после разрушения «пузыря» в экономике, что негативно влияет на часть компаний. Специалисты полагают, что повышение производительности труда путем подготовки кадров и совершенствования технологий весьма важно. —0—