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Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде июля снизилась до 6,31%
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Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде июля снизилась до 6,31% 

Rambler News Service 17 часов назад
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в III декаде июля снизилась до 6,31%, сообщили в пресс-службе Банка России.
В I декаде июля ставка находилась на уровне 6,39%, во II декаде месяца — на уровне 6,33%, следует из сообщения.
Для мониторинга максимальной ставки по рублевым вкладам ЦБ использовал данные Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.
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