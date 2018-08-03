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Продэмбарго показало Западу силу российского импортозамещения, считает экономист
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Продэмбарго показало Западу силу российского импортозамещения, считает экономист 

Парламентская газета 17 часов назад
Фото: Парламентская газета
Западные экспортёры понесли серьёзные убытки от введённого Россией продэмбарго и были бы не против вернуться на российский рынок, однако сделать это будет непросто, заявил «Экономике сегодня» доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
Ранее РИА «Новости» сообщило, что потери западных экспортёров от введения Россией продуктового эмбарго в ответ на западные санкции составляет около 8,3 миллиарда долларов в год. Для подсчётов агентство использовало статистику, предоставленную Федеральной таможенной службой РФ. В 2013 году импорт сельхозпродукции в Россию составил 3,9 миллиарда тонн, на общую сумму 8,3 миллиарда долларов. В 2014-м после введения западных санкций и ответного продэмбарго общие показатели импорта снизились до 2,5 миллиона тонн на сумму 4,9 миллиарда рублей. Начиная с 2015 года поставки прекратились и были замещены отечественной продукцией и импортом из других стран.
Леонид Холод заявил, что самый значительный ущерб западные экспортёры понесли в 2014 году, когда уже были заключены контракты и был заготовлен объём товара под определённого покупателя.
«И когда экспортёр узнавал, что покупатель не нуждается в товаре, у него, конечно, был шок. Но затем происходит переориентация на другие рынки, убыточный эффект сходит на нет, в зависимости от поворотливости экспортёров», — сказал он.
Экспортёры не хотели терять российский рынок, он был и остаётся привлекательным с точки зрения ёмкости и логистики, но вернуться на него им будет непросто. В-первых, у западных поставщиков уже есть обязательства перед новыми покупателями. Во-вторых, изменилась ситуация в России — процесс импортозамещения привёл к серьёзным логистическим подвижкам. Поэтому при отмене продэмбарго объёмы поставок западной продукции будут меньше, так как российских рынок уже не нуждается в прежних объёмах.
Говоря о влиянии продэмбарго на внутренний российский рынок, Холод отметил, что четыре года, прошедшие с момента введения контрсанкций, — это незаконченный инвестиционный период для отечественных производителей. Поэтому делать какие-то выводы преждевременно, считает он.
В заключение экономист отметил, что определённые преимущества получили предприниматели, инвестировавшие в производство до 2014 года.
«Бонус был не в эмбарго, а в снижении курса рубля. Это при всех своих отрицательных моментах для внутреннего производства стало серьёзной ценовой поддержкой. Так что те, кто инвестировал раньше, имели дополнительное преимущество. И в этом смысле импортозамещение точно удалось», — резюмировал эксперт.
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