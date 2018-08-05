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Челябинцев зовут на благотворительную акцию во Всемирный день кошек
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Челябинцев зовут на благотворительную акцию во Всемирный день кошек 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
Челябинцы смогут помочь волонтёрам, спасающим бездомных животных, во время благотворительной акции ко Всемирному дню кошек 8 августа, сообщают организаторы.
Акция пройдёт в челябинском котокафе «Котофей». Часть средств, полученных от посетителей 8 августа, передадут в приюты для бездомных животных. Горожане также могут пожертвовать корм для котов и кошек, за которыми ухаживают волонтёры.
Напомним, все питомцы котокафе также ищут хозяев. Владельцам заведения уже удалось пристроить несколько десятков котов и кошек. Подробнее — в нашем материале.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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