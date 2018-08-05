Челябинцев зовут на благотворительную акцию во Всемирный день кошек

Челябинцы смогут помочь волонтёрам, спасающим бездомных животных, во время благотворительной акции ко Всемирному дню кошек 8 августа, сообщают организаторы.

Акция пройдёт в челябинском котокафе «Котофей». Часть средств, полученных от посетителей 8 августа, передадут в приюты для бездомных животных. Горожане также могут пожертвовать корм для котов и кошек, за которыми ухаживают волонтёры.

Напомним, все питомцы котокафе также ищут хозяев. Владельцам заведения уже удалось пристроить несколько десятков котов и кошек. Подробнее — в нашем материале.