Участники проекта «Сахалин-1» обсуждают с «Роснефтью» урегулирование спора

Участники проекта «Сахалин-1» ведут переговоры с «Роснефтью» об урегулировании спорных вопросов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление индийской нефтегазовой компании ONGC.

Ранее «Роснефть» подала иск в Арбитражный суд Сахалинской области к компаниям-участницам нефтегазового проекта «Сахалин-1». Ответчиками выступают пять компаний: «Эксон Нефтегаз Лимитед» (структура американской ExxonMobil , доля в проекте 30%), «Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент» (японский консорциум «Содэко», 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также «Сахалинморнефтегаз-шельф» (11,5%) и «РН-Астра» (8,5%). Через последние две компании «Роснефть» контролирует в проекте 20%.

С Exxon и Sodeco «Роснефть» требует взыскать по 26,7 млрд руб., с ONGC — 17,8 млрд руб. А с «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-Астра» суммарно 17,8 млрд руб. Общая сумму иска составляет около 89,1 млрд руб.

Агентство отмечает, что, по словам ONGC, потребовала компенсации расходов, в том числе за 2005-2011 годы, когда у российской компании ещё не было лицензии на месторождение Северное Чайво. Индийская компания добавила, что обсуждаемая сумма урегулирования претензий составляет менее 10% среднего годового бюджета консорциума.