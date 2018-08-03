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К электросети России присоединили 1,8 гигаватта мощности потребителей
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К электросети России присоединили 1,8 гигаватта мощности потребителей 

Уралинформбюро 16 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Ключевыми итогами работы ФСК ЕЭС в январе — июне 2018 года стали устойчивый рост надежности и высокие финансово-экономические результаты. Об этом председатель правления компании Андрей Муров заявил в ходе выездного совещания в Челябинской области с менеджментом и филиалами.
В целом по ФСК ЕЭС удельная аварийность снизилась на 12% к аналогичному периоду предыдущего года, а количество ошибок персонала — более чем вдвое. Лучшую динамику производственных показателей показали Оренбургское (МЭС Урала), Красноярское (МЭС Сибири) и Северное (МЭС Северо-Запада) предприятия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
К Единой национальной электрической сети России было присоединено 1,8 ГВт мощности потребителей, из них свыше 1 ГВт — генерирующие объекты.
Выручка по РСБУ за шесть месяцев выросла на 14% и достигла 105,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — на 49%, до 28,7 миллиарда рублей. Мероприятия инвестиционной программы профинансированы в объеме 41,5 миллиарда рублей.
Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров подчеркнул, что приоритетными задачами на год остаются снижение аварийности, безусловное исполнение инвестиционного бюджета и плана ввода объектов в эксплуатацию.
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