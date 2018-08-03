К электросети России присоединили 1,8 гигаватта мощности потребителей

Ключевыми итогами работы ФСК ЕЭС в январе — июне 2018 года стали устойчивый рост надежности и высокие финансово-экономические результаты. Об этом председатель правления компании Андрей Муров заявил в ходе выездного совещания в Челябинской области с менеджментом и филиалами.

В целом по ФСК ЕЭС удельная аварийность снизилась на 12% к аналогичному периоду предыдущего года, а количество ошибок персонала — более чем вдвое. Лучшую динамику производственных показателей показали Оренбургское (МЭС Урала), Красноярское (МЭС Сибири) и Северное (МЭС Северо-Запада) предприятия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

К Единой национальной электрической сети России было присоединено 1,8 ГВт мощности потребителей, из них свыше 1 ГВт — генерирующие объекты.

Выручка по РСБУ за шесть месяцев выросла на 14% и достигла 105,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — на 49%, до 28,7 миллиарда рублей. Мероприятия инвестиционной программы профинансированы в объеме 41,5 миллиарда рублей.

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров подчеркнул, что приоритетными задачами на год остаются снижение аварийности, безусловное исполнение инвестиционного бюджета и плана ввода объектов в эксплуатацию.