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Китай готов ввести пошлины на американские товары
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Китай готов ввести пошлины на американские товары 

РИА Новости 16 часов назад
КИТАЙ ГОТОВ ВВЕСТИ РАЗЛИЧНЫЕ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА 5207 НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ ИЗ США НА ОБЩУЮ СУММУ $60 МЛРД — МИНКОММЕРЦИИ
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