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После IPO акции Sonos сохраняют потенциал роста в 20–40%
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После IPO акции Sonos сохраняют потенциал роста в 20–40% 

Прайм 16 часов назад
Производитель беспроводных звуковых систем и колонок Sonos в ходе IPO привлек $208,3 млн Цена размещения была определена как $15 за акцию против ранее запланированного диапазона $17–19. Занижение цены бумаги свидетельствует о неуверенности компании в том, что инвесторы достаточно заинтересованы во вложениях в технологические потребительские товары. Неудивительно, что в день открытия котировки Sonos выросли больше чем на 30% и завершили торговый день на отметке $19,91. Мощной эта динамика выглядит только в связи с тем, что взлет произошел от уровня $15. Если же вести отсчет от верхней границы запланированного диапазона, получается, что котировки прибавили меньше 5%.
Но и с такой оценкой общая капитализация Sonos составила почти $2 млрд Для сравнения: Beats Electronics в 2014-м была куплена Apple за $3 млрд с доходами в $1,5 млрд Sonos за прошлый год заработала чуть больше $1 млрд Собственно, наличие конкуренции с гигантами вроде Apple, Amazon и Google не позволяет инвесторам высоко оценить компанию, которая имеет неплохие шансы занять свою нишу на растущем рынке домашних музыкальных систем. С развитием направления голосовых помощников и стриминговых сервисов у Sonos есть шанс расширить долю в этом секторе с текущих 1,6% до 3% в течение пяти лет.
Сейчас 90% рынка делят между собой Amazon и Google, и риск быть задавленным или to be amazoned (поглощенным компанией Безоса) влияет на оценку. Второй угрозой является неспособность Sonos поддерживать популярность продуктов, как уже было с компаниями GoPro и Fitbit, которые торгуются значительно ниже цен IPO. Но даже по сравнению с ними бумаги Sonos сейчас очень дешевы, если оценивать их по соотношению цены акций к продажам (P/Sales), которое составляет 0,56 против 0,72 у GoPro и 0,86 у Fitbit. Так что, на мой взгляд, акции Sonos сохраняют потенциал роста в 20–40%.
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