Глава Банка Англии: вероятность выхода Британии из ЕС без какой-либо сделки «дискомфортно высока»

Глава Банка Англии Марк Карни считает, что вероятность выхода Великобритании из ЕС без какой-либо сделки «дискомфортно высока» в данный момент и это «крайне нежелательно» для всех, поэтому нужно «делать все, чтобы избежать» такого сценария. Об этом он заявил на радиостанции BBC Radio 4 Today.

У британских банков есть достаточно капитала и ликвидности, а также разработаны запасные планы на случай непредвиденных обстоятельств, но иметь переходный период — «абсолютно в интересах» ЕС и Великобритании, считает Карни.

Если Brexit пройдет без сделки, то это нарушит торговую и экономическую деятельность и поднимет цены на неопределенный период времени, потому что даже с достаточной ликвидностью и капиталом банки не могут решить все связанные с Brexit финансовые проблемы.

После комментариев Карни курс британского фунта снизился на валютных рынках до отметки ниже 1,3 доллара.

В четверг Банк Англии повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75% годовых, впервые с ноября 2017 года.